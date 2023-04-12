Андрей Бочкарев: Более полусотни домов по реновации строят и проектируют на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке столицы на данный момент проектируют и строят 53 жилых дома. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня для переселенцев по программе реновации на юго-востоке столицы строится 24 жилых дома, при этом еще 29 новостроек проектируется, — рассказал он.

Первые этажи зданий предусмотрены под строительство магазинов, кафе, салонов красоты или кружков для детей. Там же разместят лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, с начала реализации программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 36 домов на 10 650 квартир. Большая их часть расположена в районе Кузьминки.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что 13 процентов москвичей планируют улучшить свои жилищные условия с помощью участия в программе реновации.

По итогам первых трех месяцев 2023 года в Москве завершили строительство и ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации жилого фонда.