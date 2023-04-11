Бочкарев: За первый квартал 2023 года в эксплуатацию ввели 19 домов по программе реновации

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По итогам первых трех месяцев 2023 года в Москве завершили строительство и ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации жилого фонда. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с каждым годом программа реновации набирает обороты для удовлетворения потребностей жителей города в качественном жилье.

— В первом квартале этого года в рамках реновации мы сдали уже почти два десятка домов. Их жилая площадь составляет 377 тысяч квадратных метров. В планах до конца 2023 года построить порядка миллиона квадратных метров домов по программе реновации, — рассказал Бочкарев.

В сданном в эксплуатацию жилфонде для переезда горожан готовы 6512 квартир. Они отличаются современными планировками и ремонтом.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что новые дома под программу реновации с начала этого года сдали в десяти административных округах столицы. Во всех жилых объектах провели 159 выездных проверок на соответствие качества строительно-монтажных работ и материалов проектной документации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в городе построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации.