«Единственная надежда»: нужно ли законодательно закрепить репродуктивный возраст

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В Минздраве России заявили, что необходимо законодательно ограничить возраст женщины для рождения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Специалисты считают, что 35–40 лет — это предельный возраст для ВРТ. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, нужно ли вводить такое ограничение.

Риски для здоровья

По словам акушера-гинеколога, репродуктолога Марии Милютиной, поздняя беременность — это риск для здоровья матери и ребенка. Тем не менее для некоторых женщин это единственный шанс стать мамой.

— Беременность у женщины старше 45 лет несет риски для здоровья. В то же время мы сталкиваемся с ситуациями, когда женщина приходит делать ЭКО в 50–55 лет, чтобы родить своего первого ребенка. Мы не можем ей отказать. Это может быть ее единственной надеждой выйти из тяжелой депрессии, — сказала она.

Безусловно, важно понимать, что у природы очень жесткие рамки в репродукции. После 45 лет происходит резкое снижение качества яйцеклеток, предупредила специалист.

— Однако границы репродуктивного возраста на данный момент раздвигаются. Женщина может выйти замуж и создать новую семью и в 45–50 лет. Возможно, ограничения должны быть, но для женщин в возрасте не менее 45 лет, — считает Милютина.

Решать может только женщина

Врач-репродуктолог Павел Базанов отметил, что нельзя законодательно ограничивать возраст для рождения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Только женщина может принимать решение о своей беременности и родах.

— Никто не имеет морального права решать, когда женщине можно рожать. В жизни бывают разные ситуации. Например, поздний брак или смерть первого ребенка. Только женщина может самостоятельно определять, когда заводить малыша, а специалисты ей в этом помочь, — заверил он.

Репродуктолог подчеркнул, что государство может ограничить возраст женщин для рождения с помощью ВРТ за счет бюджетных средств. Но это не помешает женщине забеременеть с помощью вспомогательных репродуктивных технологий за свой счет.

— Это общемировая практика. Во многих европейских странах женщина, которая идет делать ЭКО за счет бюджетных средств, имеет определенные возрастные ограничения. Соответственно, если она переходит за эти ограничения, то может спокойно сделать ЭКО в частной клинике за свои деньги, — рассказал Базанов.

Безусловно, существуют рациональные ограничения. Нужно понимать, что репродуктивная верхняя граница находится на уровне 45 лет, сообщил специалист.

— Выше этого возраста получить собственные яйцеклетки от женщины практически невозможно. Но некоторые женщины это понимают и готовы попробовать реализовать все свои шансы. У них нельзя отнимать эту возможность, — подытожил он.