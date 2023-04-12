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Первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксировали в Китае

Лейла Алиева
В мире
Первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксировали в Китае
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Китае зафиксирован первый в мире случай смерти от птичьего гриппа H3N8. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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