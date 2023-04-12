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Автомобиль сбил велосипедиста на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на юго-востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Рязанский проспект, 9 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструрктуры столицы в среду, 12 апреля.

Авария произошла на Рязанском проспекте в районе дома № 9. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги затруднено. Занята одна полоса из трех.

Другое ДТП произошло в Тульской области. В результате столкновения двух автобусов пострадали пять человек. Расследованием произошедшего занимается местная прокуратура.

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