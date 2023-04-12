Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тульской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов, ехавших из Москвы в Тульскую область. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в областном минздраве и в областной прокуратуре.

— По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м километре трассы М-4 «Дон» (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы, — сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что ведомство контролирует расследование аварии. Автобусы ехали в Борисоглебск и Симферополь. В минздраве Тульской области добавили, что в результате аварии пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин, погибших нет, передает РИА Новости.

Еще одно ДТП произошло в Солнечногорске, на 63-м километре трассы М-10 «Россия». В результате столкновения двух грузовиков, у одного из них загорелась кабина. Водитель погиб на месте.