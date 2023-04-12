Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тульской области

Никита Худяков
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тульской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов, ехавших из Москвы в Тульскую область. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в областном минздраве и в областной прокуратуре.

— По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м километре трассы М-4 «Дон» (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы, — сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что ведомство контролирует расследование аварии. Автобусы ехали в Борисоглебск и Симферополь. В минздраве Тульской области добавили, что в результате аварии пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин, погибших нет, передает РИА Новости.

Еще одно ДТП произошло в Солнечногорске, на 63-м километре трассы М-10 «Россия». В результате столкновения двух грузовиков, у одного из них загорелась кабина. Водитель погиб на месте.

Транспорт ДТП Тульская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте