«Нужно проверить достоверность»: в Кремле назвали ужасными кадры с обезглавливанием военного

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Кадры в социальных сетях с обезглавливанием военнослужащего ужасны, необходимо проверить их достоверность. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры, — сказал он.

Песков отметил, что в мире большое количество фейков, поэтому необходимо проверить достоверность данной съемки, передает ТАСС.

Вечером 11 апреля в Telegram-каналах начали распространять видеоролик, на котором запечатлено обезглавливание военнослужащего. Предполагается, что кадры были сняты летом 2022 года.

7 марта Москалькова сообщала, что украинское руководство, вопреки договоренностям, освободило только 90 российских пленных вместо 160. Несмотря на это, по ее словам, переговорные процессы важно продолжать, потому что российская сторона «борется за каждого нашего парня».

В начале февраля с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Уточняется, что среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.