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Миллион рублей пропал из кармана бизнесмена, пока он обедал в ресторане на Зубовском бульваре

Степан Жирнов
Происшествия
Миллион рублей пропал из кармана бизнесмена, пока он обедал в ресторане на Зубовском бульваре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Вор украл миллион рублей из кармана предпринимателя, который обедал в одном из ресторанов Москвы. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Преступление произошло в заведении на Зубовском бульваре. Злоумышленник незаметно подошел к куртке 66-летнего бизнесмена, которая висела на стуле, и вытащил из левого кармана пачку наличных, перемотанных резинкой. При этом вор не стал проверять правый карман, в котором находилась такая же сумма.

Персонал ресторана заметил преступление и сообщил в полицию. Суммарный ущерб составил миллион рублей.

В тот же день сотрудники МВД задержали троих подозреваемых. Известно, что ранее мужчины были судимы за оборот наркотиков, грабежи и кражи. Как сообщил РЕН ТВ, злоумышленники действовали организованной группой, на кражу им потребовалось пять минут.

Еще одного вора задержали полицейские в Подмосковье. Житель Рязани на протяжении полугода приезжал в подмосковные Луховицы и совершал кражи в домах местных жителей.

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