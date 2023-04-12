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ТАСС: Генпрокуратуру просят проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ

Никита Худяков
Общество
ТАСС: Генпрокуратуру просят проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

— Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, — говорится в документе.

В обращении говорится, что Пугачева в настоящий момент проживает в Израиле и продолжает критиковать специальную военную операцию на Украине. Кроме того, она поддерживает деятелей искусства и культуры, которые покинули России и активно критикуют СВО, а также оказывают финансовую помощь Украине. В обращении также отмечается, что Федеральным проектом были установлены связи Пугачевой с западными спецслужбами, передает ТАСС.

Днем ранее Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.

20 сентября 2022 года в МВД поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на дискредитацию армии РФ. Заявление в подмосковную полицию поступило от местной жительницы. Она попросила проверить певицу на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой» и на публичные действия, направленные на дискредитацию российских вооруженных сил.

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