Москвич поверил незнакомцу на парковке и одолжил ему денег для взятки

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Москва, Ленинградское шоссе, 71 Карта всех событий

На севере столицы мужчина отдал незнакомцу пять тысяч рублей. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Как стало известно «Вечерней Москве», инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Житель столицы находился на парковке около дома № 71, когда к нему подъехал автомобиль марки Mercedes. Водитель иномарки рассказал, что его остановили сотрудники ГИБДД и потребовали денег, чтобы не составлять протокол. После этого незнакомец попросил мужчину одолжить ему пять тысяч рублей, чтобы откупиться от инспекторов.

Москвич поверил водителю иномарки и дал денег. Тем более что он обещал через полчаса вернуть всю сумму на карту. После этого водитель немецкой машины скрылся в неизвестном направлении и больше на связь не выходил. Спустя два часа москвич понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Другого афериста задержали в столице. Мужчина торговал поддельными фенами знаменитых брендов и заработал на этом более полумиллиона рублей.