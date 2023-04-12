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Худрук БДТ Андрей Могучий покинул свой пост спустя 10 лет работы

Лейла Алиева
Общество
Худрук БДТ Андрей Могучий покинул свой пост спустя 10 лет работы
Фото: РИА Новости

Режиссер Андрей Могучий покинул пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Причины увольнения Могучего не уточняются, однако контракт с ним истек еще 9 апреля. Новым руководителем театра теперь станет его директор Татьяна Архипова.

Андрей Могучий являлся художественным руководителем БДТ с марта 2013 года, пишет РБК.

В конце февраля драматург, актер и режиссер Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке. По словам артиста, это решение далось ему нелегко, однако никто его к этому не принуждал. Также он поблагодарил коллектив театра за все хорошие эмоции, которые он получил за время работы.

В апреле прошлого года Денис Азаров по собственному желанию покинул пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Режиссер был назначен на пост в конце 2020 года, спустя месяц после смерти основателя Романа Виктюка.

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