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Денис Азаров покинул пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка по собственному желанию. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

— Денис Азаров покинул пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка. 18 апреля он написал заявление об уходе по собственному желанию, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что режиссер был назначен на пост в конце 2020 года — через месяц после смерти основателя Романа Виктюка.

Назарова назвали одним из лучших назначений за последнее время. Он легко находил общий язык с артистами. Под его руководством вышли две большие премьеры: «Пир» по текстам обэриутов и «Мертвые души» по мотивам поэмы Гоголя, передает агентство городских новостей «Москва».

12 апреля стало известно, что художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) Константин Райкин покидает свой пост. Отмечается, что это решение не было согласовано ни с преподавательским составом, ни со студентами школы.