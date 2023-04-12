Мотоциклистка с ребенком серьезно пострадали в ДТП в Московской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Женщина, перевозившая малолетнего сына на мотоцикле, серьезно пострадала в результате ДТП в Подмосковье. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Авария произошла в ночь на среду на трассе Щелково — Болшево. По предварительным данным, 33-летняя женщина ехала с шестилетним сыном на мотоцикле марки BMW. В какой-то момент она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Лада». От удара женщину с ребенком отбросило, и они столкнулись с машиной марки Chery.

В результате ДТП мотоциклистка и ребенок получили травмы: у обоих диагностировано сотрясение мозга, у мальчика сломана нога. Пострадавших госпитализировали. Как сообщил «МК», в больнице врачам пришлось ампутировать женщине ногу.

Другое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Автомобиль сбил велосипедиста на Рязанском проспекте.