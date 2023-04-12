Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тринадцать моделей и актрис из Франции обвинили Депардье в домогательствах

Лейла Алиева
В мире
Тринадцать моделей и актрис из Франции обвинили Депардье в домогательствах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тринадцать французских актрис и моделей обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает портал Actu.

Уточняется, что в период с 2004 по 2022 год актер домогался этих женщин во время съемок, однако ни одна из них не решилась написать заявление в правоохранительные органы.

Сам актер отказался комментировать ситуацию, а его адвокат заявил, что Депардье категорически отрицает совершение каких-либо уголовно наказуемых деяний, пишет Actu.

Жерару Депардье в декабре 2018 года были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении молодой актрисы. Следствие по этому делу было прекращено летом 2019 года, тогда не было найдено никаких доказательств. В октябре 2020 года судебный следователь возобновил дело.

Актера Перси Уайта в начале января также обвинили в домогательствах. По словам одной из девушек, несколько лет назад Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.

Знаменитости Франция домогательства Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте