Тринадцать моделей и актрис из Франции обвинили Депардье в домогательствах

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Тринадцать французских актрис и моделей обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает портал Actu.

Уточняется, что в период с 2004 по 2022 год актер домогался этих женщин во время съемок, однако ни одна из них не решилась написать заявление в правоохранительные органы.

Сам актер отказался комментировать ситуацию, а его адвокат заявил, что Депардье категорически отрицает совершение каких-либо уголовно наказуемых деяний, пишет Actu.

Жерару Депардье в декабре 2018 года были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении молодой актрисы. Следствие по этому делу было прекращено летом 2019 года, тогда не было найдено никаких доказательств. В октябре 2020 года судебный следователь возобновил дело.

Актера Перси Уайта в начале января также обвинили в домогательствах. По словам одной из девушек, несколько лет назад Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.