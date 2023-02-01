Обвиненный в домогательствах Перси Хайнс Уайт не снимется во втором сезоне «Уэнсдей»

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Актер Перси Хайнс Уайт не будет сниматься во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдей». Об этом сообщает Pop Faction со ссылкой на источник.

Согласно данным СМИ, знаменитость сняли с роли из-за недавних обвинений в изнасиловании.

В начале января Уайт оказался в центре громкого скандала — актера обвиняют в домогательствах. При этом молодой человек категорически отказался комментировать ситуацию и отключил сообщения в своих социальных сетях. По словам одной из девушек, несколько лет назад Хайнс Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.

Позже один из пользователей Twitter выложил пост про звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнс Уайта и оценил правдивость обвинений о домогательстве. Стало известно, что мать актера Шер Уайт решила поддержать весьма неоднозначный пост про своего сына.

Сериал «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров. Сериал даже обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix.