Обвиненный в домогательствах Перси Хайнс Уайт не снимется во втором сезоне «Уэнсдей»
Актер Перси Хайнс Уайт не будет сниматься во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдей». Об этом сообщает Pop Faction со ссылкой на источник.
Согласно данным СМИ, знаменитость сняли с роли из-за недавних обвинений в изнасиловании.
В начале января Уайт оказался в центре громкого скандала — актера обвиняют в домогательствах. При этом молодой человек категорически отказался комментировать ситуацию и отключил сообщения в своих социальных сетях. По словам одной из девушек, несколько лет назад Хайнс Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.
Позже один из пользователей Twitter выложил пост про звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнс Уайта и оценил правдивость обвинений о домогательстве. Стало известно, что мать актера Шер Уайт решила поддержать весьма неоднозначный пост про своего сына.
Сериал «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров. Сериал даже обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix.