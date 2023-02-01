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Мама звезды сериала «Уэнсдей» лайкнула комментарий о причастности сына к домогательствам

Араз Салехов
Общество
Мама звезды сериала «Уэнсдей» лайкнула комментарий о причастности сына к домогательствам
Фото: shutterstock

Один из пользователей Twitter выложил пост про звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнс Уайта и оценил правдивость обвинений о домогательстве. Стало известно, что мать актера Шер Уайт решила поддержать весьма неоднозначный пост про своего сына.

— Я думаю, что в этих обвинениях есть что-то правдивое, но он не такой монстр. Может быть, он был ужасным ребенком, но теперь он вырос, — пишет автор текста в Twitter.

Также он добавил, что видит в нем сумасшедшего, однако милого парня. При этом на комментарии можно увидеть лайк от матери актера.

Напомним, что актер Перси Хайнс Уайт оказался в центре громкого скандала — актера обвиняют в домогательствах. При этом молодой человек категорически отказался комментировать ситуацию и отключил сообщения в своих социальных сетях. По словам одной из девушек, несколько лет назад Хайнс Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.

25 января бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловании. По словам подавшей иск женщины, боксер изнасиловал ее в лимузине. После чего она получила физические, психологические, а также эмоциональные травмы.

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