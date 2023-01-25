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Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

Лейла Алиева
В мире
Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловании. Об этом в среду, 25 января, сообщает ABC.

По словам подавшей иск женщины, боксер изнасиловал ее в лимузине. После чего она получила физические, психологические, а также эмоциональные травмы, за причинение которых женщина потребовала пять миллионов долларов.

— Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал наседать на меня. Затем он стянул с меня брюки и жестоко изнасиловал, — рассказала предполагаемая жертва.

Женщина не указала дату инцидента в заявлении, но отметила, что это случилось в начале 1990 года. Примерно в это же время одна из участниц конкурса красоты Дезире Вашингтон также обвинила спортсмена в изнасиловании, после чего Тайсона приговорили к трем годам тюрьмы.

В аналогичном преступлении недавно обвинили актера Перси Хайнс Уайт, который стал популярен благодаря роли Ксавье Торпа в популярном сериале «Уэнсдэй». По словам одной из девушек, несколько лет назад Хайнс Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.

Майк Тайсон Обвинения насилие
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