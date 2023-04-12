Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Генерала Белова Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 апреля, открыл детский технопарк «Наукоград», направленный на обучение по проектированию авиационной и космической техники. Здание создано на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

— В Москве уже больше 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий. Здесь вот создан такой интересный проект — технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. Очень важное направление, — отметил глава города.

По мнению мэра, очень важно, что школьники уже с детства проявляют интерес к данной отрасли и участвуют в различных проектах. В технопарке ребята могут получить знания по таким направлениям, как авиация, космонавтика, беспилотные летательные аппараты, информационные технологии, архитектура и дизайн, передает агентство городских новостей «Москва».

Во всех столичных округах открыты 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок. По словам Собянина, в этом году планируется увеличить количество площадок дополнительного образования. Это позволит каждому ученику спокойно посещать их недалеко от дома.