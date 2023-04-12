Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, улица Генерала Белова Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 апреля, открыл детский технопарк «Наукоград», направленный на обучение по проектированию авиационной и космической техники. Здание создано на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

— В Москве уже больше 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий. Здесь вот создан такой интересный проект — технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. Очень важное направление, — отметил глава города.

По мнению мэра, очень важно, что школьники уже с детства проявляют интерес к данной отрасли и участвуют в различных проектах. В технопарке ребята могут получить знания по таким направлениям, как авиация, космонавтика, беспилотные летательные аппараты, информационные технологии, архитектура и дизайн, передает агентство городских новостей «Москва».

Во всех столичных округах открыты 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок. По словам Собянина, в этом году планируется увеличить количество площадок дополнительного образования. Это позволит каждому ученику спокойно посещать их недалеко от дома.

Москва Сергей Собянин Технопарки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте