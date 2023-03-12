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Собянин: В каждом округе Москвы созданы детские технопарки для допобразования школьников

Араз Салехов
Город
Собянин: В каждом округе Москвы созданы детские технопарки для допобразования школьников
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Во всех столичных округах открыты 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждый технопарк — это специальная зона с высокотехнологичным оборудованием для учебы и экспериментов. Здесь школьники с шести лет и студенты колледжей пробуют себя в разных разработках, — рассказал он.

В детских технопарках юные москвичи изучают современные профессии: робототехнику, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. Собянин в своем Telegram-канале добавил, что в этом году власти Москвы планируют увеличить количество площадок дополнительного образования. Это позволит каждому ученику спокойно посещать их недалеко от дома.

В конце февраля на ВДНХ запустили программу «Семейный путеводитель по ВДНХ» для детей и их родителей. Проект поможет разобраться, какая сфера деятельности наиболее интересна для ребенка.

17 января отмечался Международный день детских изобретений. «Вечерняя Москва» узнала, как в столице способствуют вовлечению детей в науку, и пообщалась с юным разработчиком.

Москва Дети Сергей Собянин Технопарки
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