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Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Степан Жирнов
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Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о ВС РФ
Фото: karina gradusova / CC BY-SA 2.0

Бывшего муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 апреля.

По ее словам, проблемы с законом у Брюхановой начались после того, как на своем YouTube канале она опубликовала видеоролик с фейками о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

В данный момент решается вопрос об объявлении бывшего депутата в розыск.

Другое уголовное дело по этой статье было возбуждено в отношении сотрудника МФТИ Виктора Москалева. Подозреваемый занимал должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электро-химических решений ФГБУ ВО «МФТИ(НИЯУ)».

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