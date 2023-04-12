Аналитик Юшков рассказал, сможет ли Европа без потерь отказаться от российского урана

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Страны Восточной Европы начали искать способы прекратить поставки урана из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. На кого Европа может променять Россию и удастся ли ей это, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, многие страны Европы все еще активно используют уран в энергетике.

— В разных странах Европы по-разному к урану относятся. Например, на днях Германия должна закрыть три последних энергоблока на атомных станциях. В их стране больше не будет ядерной энергетики — это решение было принято еще после аварии на Фукусиме. А вот та же Франция отказаться от такого топлива пока не может. Восточная Европа, наоборот, намерена увеличивать количество атомных электростанций, — рассказал собеседник «ВМ».

При этом европейские государства во многом упустили время, уверен Юшков. Например, во Франции было принято решение отказаться от строительства новых атомных электростанций и капитального ремонта старых АЭС. Из-за этого на электростанциях периодически случаются аварии, подчеркнул специалист. Будущее урана в Европе во многом зависит от того, в каком виде топливо будет попадать из других стран, заметил Юшков.

— Если речь идет о готовом топливе, то тут будет проблема. Придется обращаться в том числе к американцам. А американцы сами покупают ядерное топливо у России — для этого специально сделали исключение в прошлогодних санкциях. Если в Европе запретят российское ядерное топливо, то покупаемое в Америке все равно может оказаться российским. После такого круговорота уран для европейцев подорожает, — уверен собеседник «ВМ».

Если Европа окажется готова производить ядерное топливо самостоятельно, то приобрести уран для него она может, например, в Казахстане, отметил Юшков. Однако здесь возможны юридические препоны из-за санкций, так как в Казахстане активно работает Росатом, заключил аналитик.