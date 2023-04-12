Bloomberg рассказал о попытках Восточной Европы избежать зависимости от урана из России

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Некоторые восточноевропейские атомные электростанции стремятся перейти на топливо, поставляемое не из России. Об этом в среду, 12 марта, сообщило американское издание Bloomberg.

По данным СМИ, восточноевропейские страны стремятся заключить контракт на поставку топлива в 2023 или 2024 году. В качестве альтернативы России рассматривается Казахстан, добывающий около 40 процентов от всей мировой добычи урана.

Также США сильно зависят от российского сырья. Страна использует уран для коммерческих реакторов, поэтому Соединенные Штаты хотят постепенно отказаться от использования российского топлива. Сделать это будет сложно, так как спрос на уран во всем мире растет. Так, к 2030 году стоимость может увеличиться на треть, передает портал «Подмосковье сегодня».

Несколько стран ОПЕК, а также Россия и Казахстан сократили добычу нефти. После этого мировые цены на топливо подскочили. Что это означает для России и по каким странам ударит решение ОПЕК, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, как решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразится на мировой экономике.