Экономист Оленченко пояснил, зачем страны ОПЕК+ решили снизить объемы добычи нефти

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, как нынешнее решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразится на мировой экономике.

Эксперт пояснил, что ОПЕК+ стремится к созданию на мировом рынке понятных и прогнозируемых цен на нефть. Это имеет принципиальное значение с точки зрения планирования инвестиций.

Для того, чтобы поддержать цены, чтобы они были прогнозируемы, нужна какая-то договоренность, к которой и пришли страны ОПЕК+.

Оленченко отметил, что для западных стран это решение можно рассматривать как негативное, так как им придется покупать нефть по более высоким ценам. Подорожание топлива приведет к росту инфляции, передает «360».

Министр энергетики РФ Александр Новак объявил о решении властей страны продлить добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в день до конца текущего года. Аналогичные меры приняли Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+, передает Nation news.

Несколько стран ОПЕК, а также Россия и Казахстан сократили добычу нефти. После этого мировые цены на топливо подскочили. Что это означает для России и по каким странам ударит решение ОПЕК, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.