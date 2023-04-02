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Россия, Саудовская Аравия и Казахстан добровольно снизят добычу нефти. Об этом стало известно в воскресенье, 2 апреля.

— Представитель министерства энергетики заявил, что королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о кооперации, — сообщили в госагентстве королевства SPA.

Министерство энергетики Казахстана в свою очередь сообщило о добровольном сокращении добычи на 78 тысяч баррелей в сутки. Москва продлила добровольное сокращение добычи топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Эта группа стран потребовала, чтобы порог на российскую нефть оказался на пять процентов ниже рыночных цен. Страны Евросоюза регулярно обсуждают пересмотр цен на нефть из России.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.