Bloomberg: Страны ЕС призвали снизить лимит цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель

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Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Об этом в среду, 15 марта, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, группа стран требует, чтобы порог на российскую нефть был на пять процентов ниже рыночных цен. Уточняется, что 15 марта представители стран Евросоюза обсудят пересмотр цен на нефть из России, говорится в материале.

В Еврокомиссии 7 февраля сообщили о видоизменении крайней цены на нефть. Так, ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.

В свою очередь Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для рынков Европы и Азии. По сравнению с мартом стоимость барреля увеличилась на 50 процентов.

10 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, принятие дальнейших решений будет исходить из ситуации на рынке.