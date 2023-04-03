«США и Евросоюз в ловушке»: чем решение ОПЕК сократить добычу нефти обернется для Запада

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Несколько стран ОПЕК, а также Россия и Казахстан сократили добычу нефти. После этого мировые цены на топливо подскочили. Что это означает для России и по каким странам ударит решение ОПЕК, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне крупнейшие экспортеры нефти, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти: Саудовская Аравия — на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211, ОАЭ — 144, Кувейт — 128, Казахстан — 78, Алжир — 48, Оман — 40. Россия в свою очередь продлила срок снижения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

По словам Юшкова, общий объем сокращения превысит 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это приведет к дефициту топлива и росту цен. Так, по данным Bloomberg, после решения ОПЕК цены на нефть марки Brent уже выросли более чем на 5 процентов и стремятся к уровню 90 долларов за баррель.

— Несмотря на то что Россия продает свою нефть со скидкой, все равно, когда общий уровень цен повышается, растет и цена российской нефти. Так что в итоге Россия получит дополнительную прибыль, — уверен собеседник «ВМ».

Между тем для стран — импортеров нефти, в том числе США и абсолютного большинства государств Евросоюза, ситуация менее радужная. Им грозит рецессия.

Как отмечает Юшков, ФРС и Европейский центральный банк (ЕЦБ) с конца прошлого года повышают ключевую ставку, чтобы побороть инфляцию. Это в свою очередь бьет по мировым ценам на нефть, так как кредиты становятся более дорогими, а значит, денег на покупку топлива — меньше.

— По сути, США и ЕС попали в ловушку, — говорит эксперт. — С одной стороны, борясь с инфляцией, они делают цены на нефть ниже. С другой — в ответ на это страны ОПЕК+ сокращают добычу топлива, чтобы удержать цены. Из-за этого ФРС и ЕЦБ вновь вынуждены повышать ставку, а для их экономик это плохо, потому что когда ключевую ставку поднимают, кредиты становятся дорогими — экономика не развивается и впадает в рецессию.

Ранее агентство Associated Press написало, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца 2023 года грозит американцам ростом инфляции и цен на бензин. Кроме того, это негативно скажется на отношениях США и Саудовской Аравии.

Напомним, страны Запада 5 декабря ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. А 5 февраля — на нефтепродукты из России: 100 долларов за баррель — для продукции, торгующейся с премией, и 45 долларов — для продукции, продаваемой с дисконтом.

В ответ на это в России всякий раз подчеркивали, что страна не намерена признавать потолок цен, и затем приняли собственные меры. Так, 10 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия «полностью реализует весь объем производимой нефти», но в марте сократит ее добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Также он вновь напомнил, что Россия не продает топливо странам, поддерживающим антироссийские ограничения.