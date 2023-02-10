Новак: Россия полностью реализует свою нефть, но поставлять по потолку цен не будет

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Сейчас в планы России входит полная реализация добытой нефти, однако ее не будут продавать тем, кто прямо или косвенно придерживается ценового потолка. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка, — цитирует политика РИА Новости.

До этого Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, принятие дальнейших решений будет исходить из складывающейся ситуации на рынке. Он считает, что после введения таких мер РФ придется окончательно переходить на азиатские рынки и продолжать предоставлять скидки новым покупателям.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты. По его мнению, эти меры приведут к росту цен на все нефтепродукты на мировом рынке, а также к некоторым негативным последствиям внутри России.