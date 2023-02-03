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Приметы и советы

Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

Евгений Жуков
В мире
Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России
Фото: depositphotos

Страны ЕС согласовали лимит цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС в пятницу, 3 февраля.

— Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, — говорится в публикации в Twitter.

В свою очередь агентство Reuters пишет об уровне согласованного потолка цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся с дисконтом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕС присоединяется к введению ценового потолка на российские нефтепродукты вместе с G7.

С 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и ЕС.

По мнению аналитиков, ответ Москвы обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами. «Вечерняя Москва» узнала, как решение России повлияет на мировой рынок нефти.

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