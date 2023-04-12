Мужчина связал и изнасиловал бывшую девушку на улице Демьяна Бедного в Москве

Фото: СК РФ

Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина избил, связал и изнасиловал бывшую девушку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 апреля.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного 9 апреля. 37-летний мужчина поссорился с бывшей сожительницей и несколько раз ударил ее. После этого злоумышленник связал пострадавшую и изнасиловал.

Спустя время девушка смогла обратиться в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого задержали. С ним проводятся следственные действия.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом города об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Иванова.

Похожая история произошла на юге столицы. Пьяный мужчина изнасиловал знакомую и сбежал. Через некоторое время он вернулся к пострадавшей и ограбил ее.