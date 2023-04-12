Таксист сбил человека на велосипеде на Большой Спасской улице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Большая Спасская улица, 33 Карта всех событий

В центре Москвы водитель такси сбил велосипедиста. Об это сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 12 апреля.

Авария произошла на Большой Спасской улице в районе дома № 33. Автомобиль такси сбил человека, ехавшего на электровелосипеде. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на место происшествия прибыли оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на юго-востоке столицы. Легковой автомобиль сбил велосипедиста на Рязанском проспекте.