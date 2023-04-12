Эндокринолог Павлова назвала пять продуктов, которые нужно употреблять каждый день

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Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова рассказала, какие продукты должны быть в холодильнике постоянно, чтобы употреблять их на ежедневной основе.

Так, в список эксперта попали кисломолочные продукты, а именно творог и несладкие йогурты. Кроме того Павлова порекомендовала включить в свой рацион мясо, но употреблять его стоит не более 200 граммов за один прием пищи. Также доктор посоветовала обратить внимание на рыбу в любом виде.

Регулярное употребление вареных или приготовленных на пару яиц также положительно скажется на здоровье. Недельная допустимая норма, по словам специалиста, составляет от двух до пяти яиц.

Для хорошего самочувствия важна и растительная клетчатка. Павлова рекомендует есть овощи три раза в день, однако общий объем порции не должен превышать 400 граммов. Фрукты и ягоды можно есть на завтрак или обед в качестве десерта или небольшого перекуса, передает Nation news.

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