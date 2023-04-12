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Приметы и советы

Эндокринолог Павлова назвала пять продуктов, которые нужно употреблять каждый день

Евгений Жуков

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Еда
Общество
Эндокринолог Павлова назвала пять продуктов, которые нужно употреблять каждый день
Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова рассказала, какие продукты должны быть в холодильнике постоянно, чтобы употреблять их на ежедневной основе.

Так, в список эксперта попали кисломолочные продукты, а именно творог и несладкие йогурты. Кроме того Павлова порекомендовала включить в свой рацион мясо, но употреблять его стоит не более 200 граммов за один прием пищи. Также доктор посоветовала обратить внимание на рыбу в любом виде.

Регулярное употребление вареных или приготовленных на пару яиц также положительно скажется на здоровье. Недельная допустимая норма, по словам специалиста, составляет от двух до пяти яиц.

Для хорошего самочувствия важна и растительная клетчатка. Павлова рекомендует есть овощи три раза в день, однако общий объем порции не должен превышать 400 граммов. Фрукты и ягоды можно есть на завтрак или обед в качестве десерта или небольшого перекуса, передает Nation news.

Ежедневное употребление полезных углеводов поможет сбросить вес, пишет американское издание She Finds. Главное — отказаться от обработанных вариантов, таких как белый хлеб и сладкая выпечка. Диетологи назвали два лучших источника полезных углеводов, которые стоит включить в ежедневное меню.

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