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Приметы и советы

Названы два полезных углевода, которые можно есть каждый день и худеть

Ника Комкова
Общество
Названы два полезных углевода, которые можно есть каждый день и худеть
Фото: shutterstock

Ежедневное употребление полезных углеводов поможет сбросить вес, пишет американское издание She Finds. Главное — отказаться от обработанных вариантов, таких как белый хлеб и сладкая выпечка. Диетологи назвали два лучших источника полезных углеводов, которые нужно включить в рацион на ежедневной основе.

Овсяные хлопья

Овсянка — отличный источник цельного зерна, клетчатки, полезных веществ, к тому же она вкусная и универсальная, объяснила диетолог Триста Бест.

По ее словам, цельные злаки стабилизируют уровень сахара в крови, предотвращают его скачки, которые связаны с увеличением веса.

Овсянка — это сытный завтрак, который поможет сдержать тягу к еде и снизить риск переедания. Специалист посоветовала дополнить крупу фруктами, орехами и семечками.

Коричневый рис

Названы два полезных углевода, которые можно есть каждый день и худеть Фото: Pexels

Рис может стать отличным дополнением к здоровому рациону, если выбирать правильный сорт. Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что белый рис «прошел такой уровень обработки, при котором в нем отсутствуют отруби и зародыши», что лишает его практически полностью питательной ценности. При употреблении белого риса организм перерабатывает его быстрее, что приводит к меньшему насыщению и только усиливает аппетит.

Коричневый рис — отличная замена: организм перерабатывает его медленнее, потому что это сложный углевод, рассказала Ричардс. Дикий рис быстро дарит чувство насыщения и содержит множество питательных веществ.

А диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какие «полезные» продукты тормозят процесс похудения.

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