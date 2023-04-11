Диетолог Соломатина назвала «полезные» продукты, которые тормозят процесс похудения

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Люди, которые хотят к лету сбросить вес, часто считают, что для этого достаточно убрать сладкое и мучное из рациона. Однако существуют и другие продукты, которые добавляют лишние калории, препятствуя обретению фигуры мечты. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, избавиться от лишних килограммов многим мешают молочные продукты.

— В молочке много жира. Например, в любом сыре можно найти гистамин и молочный жир. А они способствуют накоплению жира в организме. Более того, такое содержимое повышает уровень холестерина, а это верный путь к атеросклерозу, — заметила специалист.

Кроме того, частенько любители правильного питания сидят на овощной и фруктовой диете. Однако далеко не все плоды так безвредны для фигуры, как некоторым кажется.

— То количество клетчатки, которое можно найти в овощах, пожалуй, сложно обнаружить где-нибудь в другом продукте, — отметила Соломатина. — Овощи полезны и их нельзя исключать из рациона. Они придают чувство сытости и пополняют организм нужными микроэлементами. Однако употреблять эти продукты нужно в разумном количестве и сырыми. При термической обработке гликемический индекс у некоторых видов овощей повышается.

Среди таких продуктов врач выделила:

морковь;

свеклу;

тыкву;

картофель.

— Употребление этих продуктов мгновенно повысит уровень сахара в крови. И если после трапезы спустя полчаса вы не начнете активно заниматься спортом, то энергия, полученная от продуктов, начнет перерабатываться в жир и откладываться на боках, — предупредила диетолог.

Поэтому она порекомендовала добавлять в свой рацион лишь те овощи, у которых гликемический индекс невысокий:

морскую капусту;

спаржу;

лук;

редис;

помидоры;

перцы;

белокочанную капусту.

Еще один враг идеально фигуры — это каши быстрого приготовления и мюсли, рассказала Соломатина.

— В них содержатся пустые углеводы, которые не приносят никакой пользы организму. Но, чтобы сделать такой завтрак более полезным, достаточно туда добавить несладкие ягоды или фрукты: киви, малину, яблоко, клубнику и чернику, — посоветовала врач.

Очень калорийны соки и нектарины, которые худеющие покупают в магазинах, предупредила диетолог.

— Нужно учитывать, что в таких напитках огромное количество сахара и углеводов. Некоторые химикаты, содержащиеся в соках не только вредны, но даже выводят кальций из организма, — уточнила Соломатина.

Специалист порекомендовала заменить такие напитки на свежевыжатые, приготовленные в домашних условиях.