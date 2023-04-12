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Россия запросила у Армении разъяснения касаемо ее участия в учениях с НАТО

Полина Пашкина
В мире
Россия запросила у Армении разъяснения касаемо ее участия в учениях с НАТО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва обратилась к Еревану с запросом объяснений касаемо участия Армении в совместных учениях с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом в среду, 12 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки и их союзники прилагают различные усилия к дискредитации сотрудничества стран региона с Россией и впутывают их в различные формы взаимодействия.

— Это явно носит антироссийский характер, если не сказать русофобский. Действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в стране. Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в учениях, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она отметила, что НАТО подобными действиями приводит страны к росту конфликтного потенциала и созданию разделительных линий.

Также Захарова сообщила, что позиция Москвы по данному вопросу появится, когда будет получен ответ Еревана. Она добавила, что отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на своей территории «вызывает сожаление».

На брифинге Захарова заявила, что Россия верит, что Одесса сумеет избавиться от украинских неонацистов и станет свободной.

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