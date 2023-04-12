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Юбилей композитора Сергея Рахманинова отметят 25 апреля в культурном центре ЗИЛ

Евгений Жуков
Город
Юбилей композитора Сергея Рахманинова отметят 25 апреля в культурном центре ЗИЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

Культурный центр ЗИЛ 25 апреля отметит 150-летие великого музыканта Сергея Рахманинова масштабным концертом «Я — русский композитор!». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В программе вечера оригинальные сценические находки и настоящая россыпь звездных имен — тот самый синтез искусств, который отражает всю многоплановость, сложность и при этом гармоничность произведений Рахманинова, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что зрителей ждет уникальный балетный мини-спектакль «Посвящение конструктивизму», в котором свои таланты соединили народный артист РФ, пианист Юрий Розум и солистка балета Алена Ледях.

Помимо этого, зрители смогут насладиться выступлением представителей одной из самых знаменитых музыкальных династий России: Гранта и Ксении Башмет.

В честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова 1 апреля в Музее Победы провели большой концерт. Его посвятили жизни и творчеству великого русского композитора. В Зале Полководцев собрались около 100 зрителей, чтобы услышать исполнение хоровой музыки Рахманинова.

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