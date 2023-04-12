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Приметы и советы

Байден во время выступления попросил невидимого человека не прыгать

Евгений Белоусов
В мире
Байден во время выступления попросил невидимого человека не прыгать
Фото: whitehouse

Американский президент Джо Байден в среду, 12 апреля, прервался посреди своей речи на выступлении в Ольстерском университете в Северной Ирландии, чтобы поговорить с невидимым человеком.

Лидер США прервал речь и обернулся. Посмотрев куда-то вверх, Байден попросил кого-то невидимого остальным не прыгать, после чего извинился перед собравшимися за вид его спины, чем вызвал смех аудитории.

После необычного инцидента Байден повернулся обратно и продолжил свою речь как ни в чем не бывало, передают «Известия».

Джо Байден родился 20 ноября 1942-го. Если он примет участие в президентских выборах в 2024-м и одержит победу, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. Действующий президент США — самый пожилой в истории страны.

Американский лидер зачастую становится объектом насмешек из-за своего необычного поведения. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок Байдена. Так, летом прошлого года президент США чуть не упал с трапа самолета.

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