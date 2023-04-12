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Возбуждено уголовное дело в отношении мотоциклистки, пострадавшей в ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении мотоциклистки, пострадавшей в ДТП в Подмосковье
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Возбуждено уголовное дело в отношении мотоциклистки, которая вместе с ребенком вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 12 апреля.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ход и результаты его расследования находятся на контроле Щелковской городской прокуратуры.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером на трассе Щелково — Болшево. 33-летняя женщина с шестилетним сыном выехали на встречную полосу и столкнулись с двумя автомобилями. И мать, и ребенка госпитализировали с серьезными травмами. Врачам пришлось ампутировать женщине часть ноги.

Подмосковье Мотоциклы Щелково Московская область ДТП
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