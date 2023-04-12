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Минобрнауки летом проведет курсы по основам российской государственности для преподавателей

Евгений Силаев
Общество
Минобрнауки летом проведет курсы по основам российской государственности для преподавателей
Фото: АГН Москва

Министерство образования и науки России летом проведет курсы для преподавателей по основам российской государственности. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Речь идет о курсах повышения квалификации. Их участниками станут педагоги, которые будут преподавать предмет «Основы российской государственности».

Обучение будет проводиться совместно с преподавателями Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Первые курсы запланированы на апрель, подчеркнула замминистра.

— Сначала мы проведем подготовку повышения квалификации тех преподавателей, которые у нас будут работать в опорных центрах. Всего на территории нашей страны будет 28 вузов — учебные центры, еще будут вузы, которые будут и образовательную, и методологическую функцию осуществлять. И уже с мая, июня, июля, летом мы проведем повышение квалификации того необходимого количества профессорско-преподавательского состава, который у нас выйдет в аудитории с 1 сентября, — рассказала Петрова, чьи слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Накануне для педагогов прошел семинар «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию». В мероприятии, организованном столичным департаментом финансов, приняли участие 2200 человек из 78 регионов России.

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