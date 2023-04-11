Российские учителя обсудили методики преподавания основ финансовой грамотности

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичный департамент финансов провел методический семинар для педагогов «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию». Участие в мероприятии приняли 2200 человек из 78 регионов России.

Вебинар провели на онлайн-площадке Московского городского университета управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.

— На семинаре, который регулярно проходит с 2019 года, педагоги и эксперты могут обменяться личным опытом и методическими разработкам в области обучения финансовой грамотности. Это помогает делать обучение школьников и студентов продуктивнее и интереснее, — приводит слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Елены Зяббаровой официальный сайт мэра Москвы.

Разработкой и формированием методических материалов для обучения финансовой грамотности занимается сеть федеральных центров. Они создают пособия, по которым учителя могут подготовиться к урокам и повысить качество преподавания.

На вебинаре участники ознакомились со специализированной онлайн-платформой, электронным учебным пособием, интерактивными презентациями и многими другими полезными материалами.

17 апреля стартуют состязания на Кубок Москвы по финансовой грамотности. Команды — участницы турнира продемонстрируют свои знания в шести тематических блоках.