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Вильфанд: 12 апреля в Москве стало самым теплым днем с начала года

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Вильфанд: 12 апреля в Москве стало самым теплым днем с начала года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Температура воздуха в среду, 12 апреля, Москве на пять градусов превысила климатическую норму. Это самый теплый день с начала года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сегодня максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 17–19 градусов, это погода майская. Температура на пять градусов выше нормы, для 9 мая это нормальная погода. Получается, что погодный режим опережает свой климат почти на месяц, — рассказал он.

По словам Вильфанда, уже сейчас температура воздуха в столице прогрелась до 16,8 градуса на ВДНХ, а в центре Москвы — до 17,3 градуса. Тепло сохранится в ближайшие дни. Так, в четверг ожидается около 17 градусов тепла, передает слова синоптика ТАСС.

Однако в пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 16 апреля, ночью столбик термометра в столице опустится до нуля градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Такие перепады могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.

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