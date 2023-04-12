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«Температура опустится до нуля»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в конце недели

Рафаэль Залян
Евгений Силаев

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Общество
«Температура опустится до нуля»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в конце недели
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 16 апреля, ночью столбик термометра в столице опустится до нуля градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, в четверг-пятницу в Москву придет северо-арктический антициклон. Из-за него ожидается снижение температуры по сравнению с началом недели. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов.

— А дневные температуры в эти три дня составят порядка 10 градусов тепла. Зато на Пасху благодаря сухой и солнечной погоде есть шанс, что воздух в столичном регионе прогреется до 12–13 градусов с положительными значениями. Одним словом, на праздник нас ожидает сухая, солнечная и антициклоническая погода, — сообщил Шувалов.

Он отметил, что в четверг, 13 апреля, атмосферное давление опустится ниже нормы и достигнет 748 миллиметров ртутного столба. При этом оно нормализуется уже в воскресенье, достигнув показателей в 755 миллиметров.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Такие перепады могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.

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