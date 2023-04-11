Какой будет погода в Москве и Подмосковье на Пасху в 2023 году

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В столичном регионе на Пасху ожидается сухая, солнечная и антициклональная погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, к концу рабочей недели погода в мегаполисе несколько изменится.

— У нас на рубеже четверга и пятницы произойдет смена воздушных масс, в Москву придет новый антициклон северо-арктического происхождения, поэтому таких высоких температур в конце недели, которые наблюдаются сейчас, не будет, — уточнил специалист.

В пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 16 апреля, в ночные часы столбики термометров опустятся до нулевых показателей, отметил Шувалов.

— А дневные температуры в эти три дня составят порядка 10 градусов тепла. Зато на Пасху благодаря сухой и солнечной погоде есть шанс, что воздух в столичном регионе прогреется до 12–13 градусов с положительными значениями. Одним словом, на праздник нас ожидает сухая, солнечная и антициклоническая погода, — заверил метеоролог.

В четверг в Москве атмосферное давление снизится ниже нормы и достигнет 748 миллиметров ртутного столба, однако уже в воскресенье, 16 апреля, оно нормализуется, составив 755 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

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