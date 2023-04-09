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Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях в столице на предстоящей неделе

Рафаэль Залян
Евгений Силаев

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях в столице на предстоящей неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На предстоящей неделе в столице ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду, 12 апреля, ожидается переменная облачность: днем — плюс 16–18. При этом на следующий день в столицу придет циклон, который может принести дожди.

— В предпоследний рабочий день недели, возможно, пройдут небольшие дожди. В течение суток ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем покажут 8–10 градусов с отметкой «плюс». Ветер слабый, — рассказал синоптик.

Также Михаил Леус рассказал «ВМ», что 10 апреля атмосферное давление в столице достигнет высоких показателей — 756 миллиметров ртутного столба. Столбики термометра днем поднимутся до плюс 14–16 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве наступит по-майски теплая погода. По его словам, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.

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