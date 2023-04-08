Много солнца: москвичам рассказали о погоде в столице на предстоящей неделе

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В Москве на предстоящей неделе ожидается сухая солнечная погода. Температурные показатели будут превышать норму второй декады апреля на 2–4 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в понедельник, 10 апреля, атмосферное давление в столице побьет рекорд, достигнув 756 миллиметров ртутного столба.

— В понедельник, 10 апреля, ожидается атмосферный фронт, который принесет небольшой дождь. Так что ждем малооблачную погоду. Ночью столбики термометра опустятся до плюс 7–9 градусов, а днем поднимутся до плюс 14–16 градусов. Ветер слабый, — уточнил собеседник «ВМ».

В Московской области в дневное время ожидается 14 градусов тепла, а ночью — около 6 градусов с отметкой «плюс». Во вторник, 11 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью температурные показатели достигнут плюс 8–10 градусов, днем они подрастут до 15–17 градусов с положительными значениями, ветер будет дуть юго-западный, умеренный.

В среду, 12 апреля, ожидается переменная облачность; ночью — плюс 9–11 градусов, днем — плюс 16–18, уточнил Леус. Ветер будет дуть юго-восточный, умеренный. В четверг, 13 апреля, столица попадет под влияние циклона, который может принести дожди, заметил спикер.

— В предпоследний рабочий день недели, возможно, пройдут небольшие дожди. В течение суток ожидается переменная облачность. В ночное время суток столбики термометров покажут плюс 10–12 градусов, а днем — 8–10 градусов с отметкой «плюс». Ветер слабый, — заметил эксперт.

Спикер уточнил: если в понедельник москвичей ждет высокое атмосферное давление, то в четверг оно упадет до 739 миллиметров ртутного столба.

В последний рабочий день циклон покинет регион, что позволит воздуху в Москве прогреться до высоких плюсовых значений.

— 14 апреля ожидается переменная облачность. Днем температура достигнет в Москве 17 градусов тепла, а ночью — плюс 10, — подчеркнул спикер, добавив, что ожидается восточный умеренный ветер.

В выходные в Москве и области будет сухая и солнечная погода со среднесуточной температурой 16–18 градусов с положительным значением в дневные часы и 6–8 градусов ночью, заключил Леус.