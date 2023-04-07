Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Тишковец пообещал москвичам майское тепло на следующей неделе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец пообещал москвичам майское тепло на следующей неделе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

По-майски теплая погода наступит в Москве уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1–6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15–20 — в среду-четверг, — рассказал он.

По мнению синоптика, такое потепление нельзя назвать рекордным, однако в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет. Температура воздуха в дневное время суток не будет опускаться ниже пяти градусов тепла, передает слова Тишковца РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице на выходных. Согласно прогнозу, в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», какой будет погода в городе в апреле. По его словам, в этом месяце москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание.

Евгений Тишковец Москва весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте