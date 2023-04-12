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МВД раскритиковало идею онлайн-продажи вина через «Почту России»

Евгений Силаев
Общество
МВД раскритиковало идею онлайн-продажи вина через «Почту России»
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Министерство внутренних дел (МВД) России не поддерживает эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России». Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что эксперимент несет риск нарушения прав и свобод человека. Также в ведомстве напомнили, что они не участвовали в разработке соответствующего законопроекта.

— Данный законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан, в том числе несовершеннолетними гражданами, — заявили в МВД.

Уточняется, что законопроект не учитывает существующие в регионах ограничения на продажу спиртных напитков. Кроме того, в качестве места доставки алкоголя можно выбрать в том числе и школы, передает заявление ведомства «Интерфакс».

7 апреля правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вина, который планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. Инициативу отправили на рассмотрение в Госдуму.

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