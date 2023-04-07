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Правительство одобрило эксперимент по продаже вина через сайт «Почты России»

Евгений Силаев
Общество
Правительство одобрило эксперимент по продаже вина через сайт «Почты России»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Кабмин одобрил законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Отмечается, что эксперимент будет проводиться с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. Теперь инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан реестр производителей пива и пивной продукции. Он будет вестись при помощи единой системы учета объема производства и оборота этилового спирта.

Позднее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам. Согласно инициативе, депутаты предлагают увеличить требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта.

О том, возможно ли организовать продажи алкоголя через интернет и не приведет ли это к росту потребления таких напитков, «Вечерней Москве» рассказал независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов.

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