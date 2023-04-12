Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 40 тысяч человек отправили заявки на конкурс «Лидеры России»

Евгений Силаев
Общество
Более 40 тысяч человек отправили заявки на конкурс «Лидеры России»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России». Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Заявки поступали не только из России, но и из 61 страны мира. При этом высокий интерес к мероприятию проявили Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Самыми активными стали кандидаты из Центральной России, на долю которой выпало 37 процентов заявок. Далее следуют Приволжский и Северо-Западный федеральные округа.

— На текущий момент более 65 процентов конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов — участники в возрасте от 31 до 35 лет, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора Президентской академии Алексей Комиссаров, чьи слова приводит телеканал «360».

Также стало известно, что основная часть форума «Сильные идеи для нового времени» состоится с 28 по 29 июня. В эти дни свои проекты смогут презентовать 10 лучших авторов, выбранных по итогам отборочного этапа.

Конкурсы Мероприятия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте