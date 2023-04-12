Более 40 тысяч человек отправили заявки на конкурс «Лидеры России»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России». Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Заявки поступали не только из России, но и из 61 страны мира. При этом высокий интерес к мероприятию проявили Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Самыми активными стали кандидаты из Центральной России, на долю которой выпало 37 процентов заявок. Далее следуют Приволжский и Северо-Западный федеральные округа.

— На текущий момент более 65 процентов конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов — участники в возрасте от 31 до 35 лет, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора Президентской академии Алексей Комиссаров, чьи слова приводит телеканал «360».

Также стало известно, что основная часть форума «Сильные идеи для нового времени» состоится с 28 по 29 июня. В эти дни свои проекты смогут презентовать 10 лучших авторов, выбранных по итогам отборочного этапа.