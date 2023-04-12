В храме на северо-западе Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ

Фото: Минобороны РФ

Москва, Карамышевская набережная, 15с1 Карта всех событий

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на территории храма на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 12 апреля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на территории Троицкого храма, расположенного в доме № 15, строение 1, на Карамышевской набережной. На место для проверки выехали специалисты-взрывотехники.

Другой снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили 10 апреля жители подмосковной деревни Акулово. В лесу, в четырехстах метрах от жилых домов, лежал 50-миллиметровый минометный снаряд. Из-за близости с жилищами граждан разминировать объект на месте было нельзя. Специалисты погрузили его в специальный контейнер и вывезли на полигон, где мина была уничтожена.