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ФПК опровергла сообщения о росте цен на поездки в плацкартных вагонах

Евгений Силаев
Общество
ФПК опровергла сообщения о росте цен на поездки в плацкартных вагонах
Фото: shutterstock

Информация о росте цен на билеты в плацкартные вагоны поездов накануне летнего сезона не соответствует действительности. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

— В настоящее время ряд СМИ публикуют информацию о росте тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании. Обращаем внимание журналистов: эта информация не соответствует действительности и содержит ряд некорректных сведений, — сообщили в компании.

Отмечается, что цены на билеты выросли на 8,1 процента из-за индексации. В компании напомнили, что, по данным Росстата, инфляция в России составила 13,8 процента, то есть рост тарифа не превысил ее уровень.

В организации напомнили, что перевозчик не может самостоятельно повышать цены на билеты. Для этого необходимо получить разрешение от государственных органов, пишет Telegram-канал ФПК.

На Пасху и Вербное воскресенье электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками. Такие нововведения на время праздников необходимы из-за увеличенного потока пассажиров.

Цены плацкарт ФПК Поезда
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